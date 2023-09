Politiet kom med opplysningene på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Situasjonen er umenneskelig, uholdbar og grenseløs, sa Uppsalas politisjef Catarina Bowall.

Eksplosjonen gikk av i et boligområde nord for Uppsala like før klokka 4 natt til torsdag. En kvinne i midten av 20-årene døde av skadene hun fikk. To personer er pågrepet i saken.

Catarina Bowall, sjef for politiet i Uppsala, på torsdagens pressekonferanse. Foto: Pontus Lundahl / TT / NTB

– Kriminaliteten har nådd et omfang vi ikke har sett før. Vi har en alvorlig situasjon i Uppsala og i landet, fortsatte Bowall.

Fem hus fikk skader i eksplosjonen, hvorav to fikk fasaden blåst av.

Tre drap på 12 timer

Kvelden før eksplosjonen ble to andre drept i skyteepisoder på ulike steder utenfor Stockholm.

Stockholm-politiet uttaler at situasjonen er alvorlig, men at de ikke har mistet kontroll.

– Problemet er at det er mange som fortsatt rekker opp hånden og er villige til å begå disse handlingene. Vi må sørge for at folk velger andre veier, sier Catrine Kimerius Wikström i Stockholmpolitiet til Sveriges Radio.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skal bygge ungdomsfengsler

Ikke på fire år har Sverige hatt en mer dødelig måned. Opposisjonsleder Magdalena Andersson ber regjeringen sette inn militæret for å bekjempe voldsbølgen.

– Regjeringen må begynne å være handlekraftige. Dette er ikke Sverige, slik kan vi ikke ha det i Sverige, sier Andersson til Aftonbladet.

De kan blant annet bistå politiet med transport, teknisk støtte og vakthold, sier hun til Sveriges Radio.

Mange av ofrene og gjerningspersonene i voldsbølgen er svært unge. Torsdag kunngjorde regjeringen at de gir grønt lys til å bygge fengsler for ungdom mellom 15 og 17 år. Fengslene skal stå klare innen sommeren 2026.