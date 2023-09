Irsk-engelske Gambon ble 82 år gammel.

– Vi er sønderknust over å kunngjøre tapet av Sir Michael Gambon. Vår kjære ektemann og far, Michael, døde fredfullt på sykehus med sin kone Anne og sønn Fergus ved sengekanten, etter en lungebetennelse, heter det i en uttalelse fra familien.

Gambon er kanskje mest kjent for rollen som professor Humlesnurr som han overtok etter at skuespiller Richard Harris, som gestaltet rollen i de to første filmene, døde i 2002.

Karrieren startet i den britiske teaterscenen på starten av 1960-tallet. Han utmerket seg særlig i en rekke Shakespeare-stykker som Hamlet, Macbeth og Othello.

Han var blant den opprinnelige skuespillerstallen ved Royal National Theatre i London, som ble stiftet i 1963. I denne opprinnelige skuespillerstallen var for øvrig også Maggie Smith, som spilte rollen som professor Minerva McSnurp i Harry Potter-filmene.

I 1999 ble Gambon slått til ridder av dronning Elizabeth for sitt årelange bidrag til britisk dramakunst.

En av hans siste roller var i 2019, hvor han spilte i filmen «Judy» med blant annet Renée Zellweger.