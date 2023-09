Ukraina kaller kornkonflikt med Polen unødvendig

De to landene havnet nylig i bitter strid om Polens forbud mot å importere korn fra Ukraina. Ukraina svarte med å varsle rettslige skritt og klaget dem inn til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Polen antydet at disputten kunne gå utover våpenleveranser til Ukraina.

Importforbudet begrunnes med frykt for en overflod av ukrainsk korn i det polske markedet og følgende prisfall. Det vil i så fall gå ut over polske bønder.

Men forrige uke ble tonen mer vennlig. Da hevdet Polens president at våpen-uttalelsen var feiltolket og sa de skulle hjelpe Ukraina med å frakte ukrainsk korn til det globale markedet.

Glad for å roe ned følelser

Onsdag denne uken møtte landenes landbruksministre hverandre og fikk tatt hverandre i hendene.

– Jeg er glad for at vi holder samtaler om fremtiden, at vi bygger mekanismer for fremtiden og at vi roer ned visse følelser som vi ikke har tjent på, sa Polens landbruksminister Robert Telus etter møtet.

Han sa også at Ukraina vurderer å trekke klagen til Verdens handelsorganisasjon.

Ikke tjent med «kornkrig»

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier torsdag at de er fast bestemt på å finne en konstruktiv løsning på konflikten.

– Verken vi eller Polen trenger denne «kornkrigen», sier han.

Han advarer imidlertid om at bruduljen kan forverres ettersom det er sterke følelser i sving før det polske valget 15. oktober.

– Det at narrativet om et utakknemlig Ukraina er plantet i hodene på polakker, kan ha ekstremt negative konsekvenser for sikkerheten, sier Kubela.

Han understreker imidlertid at Ukraina er oppriktig og dypt takknemlig for Polen, sier han. De har vært en stor bidragsyter siden krigen i Ukraina tok til for fullt i februar 2022.

Til tross for en mer konstruktiv tone, har ikke Polen planer om å skrinlegge importforbudet.