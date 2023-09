I juli bestemte Asias olympiske råd (OCA) at 500 russiske og belarusiske idrettsutøvere skulle få delta i Asialekene som for tiden arrangeres i kinesiske Hangzhou.

Tidlig i september opplyste Den internasjonale olympiske komité (IOC) at nasjonene likevel ikke fikk delta på grunn av «tekniske» utfordringer.

Pozdnyakov, som er sjef i Den russiske olympiske komité, sier at han har fått svært lite informasjon rundt situasjonen og sier at arrangøren bevisst holdt dem ute.

– Fra et diplomatisk standpunkt er det uakseptabelt. De informerte oss ikke engang om at de tenkte på å trekke tilbake invitasjonen, sier russeren til nyhetsbyrået Tass.

Russiske og belarusiske utøvere har vært stengt ute av mange idretter siden Ukraina-krigens start i februar 2022. OCA-president Randhir Singh sier at de gjerne skulle hatt utøverne på plass i Kina for å delta i årets Asialeker, men at logistikken gjorde det umulig.

Det er knyttet spenning til om russere får delta i OL i Paris neste år, men det blir i så fall trolig under nøytralt flagg. IOC har ikke tatt en endelig avgjørelse ennå.