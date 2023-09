Ifølge dokumenter som Dagens Nyheter har etterspurt, ble det tatt jordprøver som ble sendt til analyse før arbeidet startet. Men analysene omfattet ikke kvikkleire.

Det til tross for at området tidligere var utpekt som risikoområde for kvikkleire.

Samtidig ble anbefalingene for hvilke undersøkelser som bør gjennomføres før gravearbeid skjerpet så sent som i år, noe som betyr at de ikke var like tydelige på tidspunktet for prøvetakingen.

Skredet ved Stenungsund like nord for Göteborg fant sted natt til lørdag. E6 raste ut, og det åpnet seg et flere hundre meter bredt hull. Tre personer ble fraktet til sykehus, men ingen omkom.