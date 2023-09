Soldaten Travis King tilbake i amerikanske hender

– Amerikanske tjenestemenn har sikret hjemkomsten av King. Vi setter pris på engasjementet til det tverretatlige teamet som har jobbet utrettelig for dette, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i en uttalelse onsdag kveld.

Han avviste samtidig at USA gjorde innrømmelser overfor Nord-Korea for å få King utlevert.

Tidligere onsdag meldte det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA at 23-åringen skulle utvises fra landet. Soldaten har innrømmet at han tok seg over grensen ulovlig, ifølge nyhetsbyrået.

Fikk hjelp av Sverige

King ble overlevert til amerikanske myndigheter i Kina av svenske diplomater. På grensa ble soldaten tatt imot av USA og Sveriges ambassadører til Kina, samt en amerikanske tjenestemenn fra USAs forsvarsdepartement.

– Vi takker Sveriges regjering for dens diplomatiske rolle i å få King løslatt, sa Sullivan.

Amerikaneren var ved godt humør og god helse da han ble løslatt, ifølge Det hvite hus.

King ble deretter fraktet til en amerikansk militærbase i Sør-Korea, før han natt til torsdag skal flys hjem til USA og en militærbase i delstaten Texas.

Det er foreløpig ikke kjent hva som skjer med King etter det.

– Hadde kvaler om rasisme i militæret

23-åringen, som skulle sendes hjem etter to måneders fengsel i Seoul på grunn av en overgrepsanklage, bykset over grensen under en guidet tur i juli.

Forrige gang KCNA meldte om saken, i august, skrev de at King ønsket å komme til Nord-Korea da han hadde kvaler knyttet til umenneskelig behandling og rasisme i det amerikanske militæret.

KCNA skrev også at soldaten var skuffet over ulikhetene i det amerikanske samfunnet.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har uttalt at de ikke kan verifisere at det Nord-Korea sier om King, stemmer.

Tjenestepersoner i USA har sagt at de tror 23-åringen krysset grensen med vilje.