Evergrande-sjef holdes i husarrest i Kina

Xu ble tatt med av myndighetene tidligere i september, og blir nå holdt i husarrest, opplyser anonyme kilder til Bloomberg. Det dreier seg om såkalt overvåking i boligen, som ikke betyr at han er pågrepet eller siktet for et lovbrudd.

Evergrandes enorme gjeld har bidratt til krisen i det kinesiske eiendomsmarkedet og ført til frykt for at utviklingen kan smitte over til verdensøkonomien.

Et av Evergrandes underselskaper klarte ikke å betale ned et viktig gjeldsavdrag denne uka. Finansnettstedet Caixin har meldt at tidligere toppledere i selskapet er blitt pågrepet.