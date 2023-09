Amerikanske myndigheter saksøker Amazon

Søksmålet har vært ventet lenge etter årevis med anklager om at Amazon.com og andre teknologiselskaper bruker sin dominans innen nettsøk, sosiale medier og netthandel til å hindre konkurrerende bedrifter i å senke prisene. 17 delstater er med på søksmålet.

– FTC og tilsynets delstatspartnere mener at Amazons handlinger lar selskapet forhindre at rivaler og andre salgsplattformer kan senke prisene, noe som gir dårligere kvalitet for kunder, tar for mye fra selgere, hindrer innovasjon og hindrer at rivaler kan konkurrere mot Amazon på rettferdig vis, heter det i en uttalelse.

FTC anklager blant annet Amazon for å straffe nettbutikker som tilbyr lavere priser, ved å gjøre det vanskelig for kunder å finne selgerne på Amazons nettsider. I tillegg skal Amazon ha fremmet egne produkter framfor produkter fra konkurrenter som selger via Amazon.

Søksmålet kommer etter en fire år lang etterforskning og føderale søksmål mot Google og Facebook. Saken går i en føderal domstol i Seattle, der Amazon har hovedkvarter.

Amazon sier at søksmålet er urimelig, og hevder at det vil gå ut over kundene ved å føre til høyere priser og lengre leveringstid. Selskapets juridiske direktør David Zapolsky sier i en uttalelse at praksisene som FTC angriper, har bidratt til å «fremme konkurranse og innovasjon i netthandelsindustrien» og gitt større utvalg, lavere priser og hurtigere levering for kundene.