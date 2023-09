Presset øker mot korrupsjonssiktet senator i USA

Demokraten Cory Booker, som representerer delstaten New Jersey sammen med Menendez, har også stilt seg bak oppropet. Til nå har 26 demokratiske senatorer sagt at 69-åringen må gå av.

Menendez ble forrige uke siktet for korrupsjon, bedrageri og utpressing. Han er blant annet siktet for korrupsjon i forbindelse med sitt forhold til tre forretningsmenn i New Jersey. Han skal også ha brukt sin innflytelse til fordel for den egyptiske regjeringen. Det er tredje gang Menendez etterforskes av føderale myndigheter, men han har aldri blitt dømt.

69-åringen avviser kravene om at han må trekke seg fra Senatet.

– Jeg erkjenner at dette vil bli den største kampen hittil. Men som jeg har sagt hele veien: jeg er trygg på at når alle fakta er lagt på bordet, vil jeg ikke bare bli frikjent, men jeg vil også være senator i New Jersey, sa Menendez under en pressekonferanse i hjembyen Union City mandag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere demokratiske folkevalgte i New Jersey, inkludert guvernør Phil Murphy, har også bedt 69-åringen om å takke for seg. Det hvite hus har ikke uttalt seg i saken.

Menendez har ikke sagt hvorvidt han søker gjenvalg til neste år. Den demokratiske kongressrepresentanten Andy Kim har sagt at han vil utfordre Menendez om 69-åringen blir sittende.