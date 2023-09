Senatet enige om fortsatt finansiering av USAs statsapparat

Forslaget skal stemmes over tirsdag kveld, og New York Times får opplyst av kilder i begge partiene at det er enighet om avtalen. Både Demokratenes leder Chuck Schumer og hans republikanske motstykke Mitch McConnell støtter den. Håpet er å unngå at statsapparatet stenger ned fra midnatt lørdag.

Men det er lite som tyder på at det republikanske flertallet i Representantenes hus vil ta forslaget videre om det blir godkjent i Senatet, der Demokratene har flertall. Republikanere i Huset planlegger ifølge Reuters å heller fremme et eget forslag som neppe før flertall i Senatet.

Det kan bety at det amerikanske statsapparatet søndag stenger ned for fjerde gang på ti år.