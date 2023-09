Uklart om brudeparet er blant de over 100 døde i brann i Irak

Det ble først meldt om at brudeparet var blant de omkomne. Nå skriver imidlertid flere nyhetsbyråer at de skal ha overlevd.

Iraks president Mohammed al-Sudani har erklært landesorg de neste tre dagene, ifølge kontoret hans. I Nineveh-provinsen er sørgeperioden på en uke, sier guvernør Najim al-Jabouri.

Det irakiske innenriksdepartementet har bekreftet at ni personer, som alle jobbet i lokalet der brannen skjedde, har blitt pågrepet. Det er utstedt arrestordre for lokalets fire eiere.

Det var flere hundre personer i forsamlingslokalet da brannen brøt ut.

Kritisk

– Flesteparten av de skadde fikk brannskader over hele kroppen. Noen andre fikk 50 til 60 prosent av kroppene sine brent. Dette er ikke bra i det hele tatt, sier Ahmed Dubardani i Nineveh-myndighetene, ifølge BBC.

Han sa også at brudeparet som festen var for, omkom i brannen. Lokale myndigheter har bekreftet 114 dødsfall, men frykter tallet kommer til å stige ytterligere. Skadene skal være kritisk for minst 50 av de skadde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tragedien skjedde i Al-Hamdaniya-distriktet, som ligger i Nineveh-provinsen nord i Irak. Befolkningen i området er primært fra Iraks kristne minoritet.

Brannstedet ligger like utenfor byen Mosul, drøyt 33 mil nordvest for Bagdad.

Voldsom brann

Brannen raste gjennom et stort forsamlingslokale etter at det ble skutt opp fyrverkeri i forbindelse med feiringen. Både føderale irakiske myndigheter og kurdiske myndigheter sendte ambulanser og helsearbeidere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

TV-bilder viser flammer som sluker lokalet. Etter brannen var det kun sotdekket stål og brannruiner å se mens folk gikk gjennom åstedet. Bandasjerte overlevende er tatt til lokale sykehus og får oksygen.

– Vi så den pulserende brannen som kom ut fra salen. De som klarte det, kom seg ut, mens andre ble sittende fast. Også folk som kom seg ut, er knust, sier Imad Yohana, som slapp unna brannen, til Reuters.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Video fra Reuters av stedet viser brannmannskaper som går gjennom forkullede ruiner på leting etter overlevende.

Beordrer etterforskning

– Alt arbeid gjøres for å kunne hjelpe dem som er rammet av denne tragiske ulykken, siteres talsmann Saif al-Badr i helsedepartementet på av det statsstyrte nyhetsbyrået INA.

Ifølge BBC sier al-Badr at det var brannskader og mangel på oksygen som førte til dødsfallene. Han sier også at brannen forårsaket trengsel.

– Eksperter har bekreftet at lokalet var konstruert med svært brannfarlig materiale. Det var også fyrverkeri som forårsaket brannen, i tillegg til manglende sikkerhetstiltak, sier innenriksdepartementets talsperson Saad Maan, ifølge INA.

Den kurdiske TV-kanalen Rudaw har sendt bilder som synes å være filmet av en gjest, der man kan se fyrverkeri bli skutt opp fra gulvet, treffe en lysekrone og forårsake brann. Samtidig står forskrekkede mennesker og følger med.

I andre videoer kan man se bruden og brudgommen på dansegulvet idet brannen bryter ut.

Statsminister Shia al-Suadni har beordret etterforskning av brannen og har bedt innenriksdepartementet og helsedepartementet om å bistå arbeidet etter ulykken, heter det i en uttalelse fra hans kontor.