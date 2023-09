Statlige medier: 100 døde og minst 150 skadd etter bryllupsbrann i Irak

Lokale kilder sier til Reuters at dødstallet ventes å stige. Brannen raste gjennom et stort forsamlingslokale etter at det ble skutt opp fyrverkeri i forbindelse med feiringen. Video fra Reuters av stedet viser brannmannskaper som går gjennom forkullede ruiner på leting etter overlevende.

Foreløpige rapporter tyder på at bygningen var bygget med svært brennbare materialer, noe som kan ha bidratt til den raske kollapsen, ifølge statlige medier. Både føderale irakiske myndigheter og kurdiske myndigheter har sendt ambulanser og helsearbeidere.

Al-Hamdaniya-distriktet ligger i Nineveh-provinsen nord i Irak.