Sprikende dødstall etter eksplosjonen i Nagorno-Karabakh

Begge opplysningene er likevel en kraftig oppjustering fra tallet som ble oppgitt tirsdag morgen på minst 20 personer. De drepte er fraktet til Armenia, melder nyhetsbyrået Interfax Aserbajdsjan.

Armenias helseminister Anahit Avanesian sa tirsdag kveld at 125 mennesker var bekreftet døde etter eksplosjonen, ifølge nyhetsbyrået.

Separatistmyndighetene i Nagorno-Karabakh hevder imidlertid at det er 68 som er bekreftet drept. De sier at 290 mennesker er såret og at ytterligere 105 er savnet.

Ifølge myndighetene i utbryterregionen fant eksplosjonen sted ved en vei mellom byene Stepanakert og Askeran mandag kveld. Drivstofflageret ligger ved en bensinstasjon.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier at flere hundre mennesker fikk brannskader som følge av eksplosjonen.

Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært styrt av armenske separatister i over 30 år.

I forrige uke ble regionen erobret av aserbajdsjanske regjeringsstyrker. Separatistene la ned våpnene og er i ferd med å gi fra seg makten i regionen.

Armenske myndigheter opplyser at over 28.000 personer har tatt seg inn i Armenia fra Nagorno-Karabakh siden Aserbajdsjan tok kontrollen over regionen.