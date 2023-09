– På instrukser fra presidenten besøkte jeg en skytebane nær kontaktlinjen i Donetsk, sier Medvedev, som tidligere har vært president og statsminister i Russland.

Nyhetsbyrået Sputnik, som i Vesten ofte oppfattes som en propagandakanal for russiske myndigheter, har publisert en rekke bilde som angivelig viser Medvedev sammen med soldater i Ukraina.

– Soldatene viser utmerkede kampegenskaper som vilje, hurtighet og en holdning med mål om seier, sier Medvedev, som for tiden fungerer som nestleder i Kremls sikkerhetsråd.

Russiske soldater står på rekke for å hilse på ekspresident Dmitrij Medvedev, som nylig skal ha besøkte frontlinjen i Donetsk. Foto: Sputnik / AP / NTB

Han hevder videre at over 325.000 soldater har blitt rekruttert inn i det russiske forsvaret siden starten av året, et høyere antall enn de 280.000 han nevnte i begynnelsen av september.

Medvedev har vært høylytt om sin støtte til Russlands invasjon av Ukraina og fordømmer ofte Vesten i provoserende innlegg i sosiale medier.