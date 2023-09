Minst 20 ble drept i eksplosjonen i Nagorno-Karabakh

290 personer ble skadd, og tilstanden er fortsatt kritisk for mange, ifølge myndighetene. Det har tidligere vært meldinger om mange skadde, men ikke om antallet døde.

Separatistmyndighetene i Nagorno-Karabakh opplyste mandag kveld at eksplosjonen fant sted ved en vei mellom byene Stepanakert og Askeran. Drivstofflageret ligger ved en bensinstasjon.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier at flere hundre mennesker fikk brannskader som følge av eksplosjonen.

– Vi leverer nå medisinsk utstyr til Nagorno-Karabakh og hjelper til med evakuering av skadde, heter det i en uttalelse fra komiteen.

– Står klar

Flere land og organisasjoner har varslet at de ønsker å bistå i hjelpearbeidet.

Samantha Power, som leder USAs føderale etat for ikke-militær utviklingshjelp (USAID), kaller situasjonen forferdelig.

– USA kommer til å gi 11,5 millioner dollar i humanitær bistand for dem som er rammet. Vi oppfordrer også Aserbajdsjan til å bidra i hjelpearbeidet, sa Power under et besøk i Armenia tirsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En rådgiver for Aserbajdsjans president Ilham Alijev sier landet står klar til å ta imot skadde.

19.000 på flukt

Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært styrt av armenske separatister i over 30 år.

I forrige uke ble regionen erobret av aserbajdsjanske regjeringsstyrker. Separatistene la ned våpnene og er i ferd med å gi fra seg makten i regionen.

Eksplosjonen ble utløst idet tusenvis av armenere flykter fra regionen, i frykt for represalier og etnisk rensing.

Myndighetene i Armenia opplyste tirsdag ettermiddag at til sammen 19.000 personer har ankommet armensk territorium fra Nagorno-Karabakh.