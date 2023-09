– Jeg erkjenner at dette vil bli det største kampen hittil. Men som jeg har sagt hele veien: jeg er trygg på at når alle fakta er brakt til bordet, vil jeg ikke bare bli frikjent, men jeg vil også være senator i New Jersey, sier Menendez.

69-åringen holdt mandag en pressekonferanse i hjembyen Union City. Han svarte ikke på spørsmål, men kom med en uttalelse i forbindelse med korrupsjonssaken mot ham. Menendez er siktet for korrupsjon i forbindelse med sitt forhold til tre forretningsmenn i delstaten. Han skal også ha brukt sin innflytelse til fordel for egyptiske regjeringen.

Under en ransaking i senatorens hjem ble det funnet gullbarrer til en verdi av 100.000 dollar, tilsvarende 1 million kroner, og 450.000 dollar, tilsvarende 4,8 millioner kroner, i bortgjemte kontanter. I tillegg ble det funnet en luksuriøs Mercedes-Benz kabriolet på eiendommen hans, som senatoren skal ha fått av en av forretningsmennene.

Menendez mener selv at kontantene som ble funnet, er hans egne oppsparte midler.

– Det virker kanskje gammeldags, men dette var penger jeg har tatt ut fra min egne sparekontoer basert på inntekten jeg har lovlig skaffet meg i løpet av 30 år, sier han.

Han sa ikke noe om hvorvidt han søker gjenvalg til neste år.