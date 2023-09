Røde Kors-sjef: Ukrainas behov for hjelp er så stort at det aldri vil bli nok

– Vi smiler. Du vet, vi forsøker å leve videre, men det er vanskelig, sier Røde Kors-sjefen når han møter norsk presse på Røde Kors' kontorer i Oslo.

Denne uken er han i Norge for å delta på et europeisk møte om den humanitære situasjonen i hjemlandet.

Ukrainas Røde Kors har i løpet av halvannet år hjulpet over 12,5 millioner mennesker. Hundretusener av dem har fått hjelp med å evakuere, nærmere en halv million har fått psykososial støtte, og nærmere 140.000 personer har fått opplæring i førstehjelp. Organisasjonen har også sørget for hygieneartikler, husly og varmeovner til en hardt rammet befolkning.

Behovet for hjelp kommer til å vare lenge, ifølge Dotsenko.

– Vi kommer til å ha et stort problem med rehabilitering, også sosial rehabilitering. Dette er så stort at det aldri vil bli nok hjelp, dessverre. Men vi må gjøre vårt beste, for å gi så mye hjelp vi kan, sier han til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Unik norsk hjelp

Han vedgår at det er vanskelig å sikre humanitær hjelp fra europeiske land samtidig som de gir store summer til militærhjelp. Men han uttrykker full forståelse for at det er militærhjelp som står øverst på ønskelisten til president Volodymyr Zelenskyj.

– Vi er først og fremst ukrainere, deretter Røde Kors-arbeidere. Derfor forstår jeg at det viktigste for presidenten er å beskytte og redde landet og gi det mulighet til å vokse i framtiden, sier Røde Kors-sjefen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi trenger denne balansen mellom humanitær og militær hjelp, legger han til.

Dotsenko har på norgesbesøket også hatt samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som mandag kunne love 350 millioner kroner til Røde Kors' arbeid i Ukraina over en femårsperiode.

– Denne hjelpen er veldig viktig. Vi føler at vi ikke står alene. Det gir oss mulighet til å jobbe hardt og støtte millioner av mennesker som trenger vår hjelp, sier Dotsenko.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han kaller den norske hjelpen for unik i verdenssammenheng. Ingen andre land har så langt forpliktet seg til såpass langsiktig hjelp, ifølge generalsekretæren.

– Dette er et veldig viktig signal globalt sett. Det er det første eksempelet på at vi får løfte om hjelp i fem år, noe som gjør at vi kan drive med langsiktig planlegging og gi langsiktig støtte til vårt folk, sier han.

– Krigen påvirker alle

At hver eneste ukrainer er blitt påvirket av krigen, er han ikke i tvil om.

– Selv om du ikke tror at det påvirker deg, så er det ikke sant. På ett eller annet vis så blir alle, fra barn til eldre, påvirket av dette. Selv om du blir vant til rakettangrep og sirener hver natt, av lyden av flygende missiler like ved leiligheten, så er ikke dette normalt, fastslår han.

Alle ukrainerne har dessuten venner eller slektninger som enten er i hæren eller er blitt drept.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når du kommer til hjembyen din, så forteller foreldrene dine deg at det er begravelser annenhver dag eller hver tredje dag. Og du kjenner disse menneskene. Du pleide å treffe dem for 10–15 år siden, ta en drink med dem. Så det er vanskelig, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Psykososial hjelp

De 350 millionene som Norge nå har gitt til Røde Kors' arbeid i Ukraina, er en del av Nansen-programmet, som ble vedtatt av et bredt stortingsflertall i februar i år. Programmet består av 75 milliarder kroner over en femårsperiode og skal brukes til både militær, sivil og humanitær hjelp.

– Ansatte og frivillige i Røde Kors viser stort mot. De redder liv og lindrer nød hver eneste dag, sa Støre da han kunngjorde støtten i Røde Kors' lokaler i Oslo mandag.

Pengene skal gi helsehjelp, husly, psykososial støtte, mat, vann og dekke andre akutte behov. Barn, eldre og uføre er blant de viktigste mottakerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Midlene går til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og til Ukrainas Røde Kors gjennom Det internasjonale forbundet av Røde Kors-foreninger (IFRC).

Ikke risikofritt

På spørsmål fra NTB om hvordan regjeringen sikrer at pengene går til de formål de er tiltenkt, svarer Støre at de ikke har sett noen tegn til at den norske støtten – verken den militære eller humanitære – er kommet på avveie. Han mener også at de europeiske kanalene som Norge bruker, samt Røde Kors, er troverdige og har stor tillit.

– Men vi vet at med den krisen Ukraina står i, og med så mye hjelp utenfra, så er det en utfordring å sikre at all hjelp kommer fram dit den skal. Derfor følger vi nøye med på det og har kontroller underveis. Men her må vi også være rede til å ta noe risiko, sier statsministeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I begynnelsen av september fikk Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov sparken etter beskyldninger om korrupsjon. Like etter måtte også viseforsvarsministeren og fem andre i departementet gå av.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Misnøyen har også begynt å vokse i befolkningen. I havnebyen Odesa har det den siste tiden vært flere demonstrasjoner, der krigsenker anklager myndighetene for korrupsjon. De hevder at soldatene ved fronten mangler det meste, både når det gjelder våpen og annet utstyr.

– Full åpenhet

Støre beskriver den nye forsvarsministeren, Rustem Umerov, som en han kjenner og har tillit til, og han mener Ukrainas regjering tar korrupsjonsproblemene på alvor.

Dotsenko sier på sin side at Røde Kors har valgt full åpenhet slik at spørsmålet om korrupsjon ikke engang skal bli stilt. Organisasjonen bruker et internasjonalt revisorselskap, Deloitte, til å sikre at pengene blir brukt slik de skal.

Han leder en organisasjon som har vokst betydelig siden den russiske invasjonen i februar i fjor. I dag har Ukrainas Røde Kors 2000 ansatte, 8000 frivillige og ikke mindre enn 200 lokalkontorer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter hvert som krigen har trukket ut, har de humanitære behovene blitt stadig vanskeligere og mer komplekse, men med bidraget fra Norge, håper Dotsenko på bedre systemer og en organisasjon som blir enda bedre på å hjelpe der det trengs mest.

– Jeg bor i Kyiv, hvor livet er mer eller mindre som før krigen, men når du drar til noen regioner, som Kharkiv eller Kherson, så ser du lidelsene. Det er ikke bare mentale problemer, det er virkelige fysiske problemer, sier Maksym Dotsenko.