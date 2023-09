Kraftig eksplosjon i Stockholm – tre skadd

Den kraftige eksplosjonen ble utløst i en trappeoppgang ved 21-tiden mandag kveld. Bygningen ligger i Hässelby, vest i den svenske hovedstaden.

– Jeg hørte det, og det smalt som inn i helsike, sier en beboer i området til Aftonbladet.

Politiet opplyste først at minst én person var skadd, før dette senere ble oppdatert til at tre er skadd og fraktet til sykehus. Det dreier seg om voksne mennesker, sier polititalsperson Anna Westberg til TT.

– En av dem er litt hardere skadd enn de to andre, men det dreier seg ikke om livstruende skader, sier hun til det svenske nyhetsbyrået.

– Som en bombe

I bygningen bor slektninger til en person som angivelig ligger i konflikt med et kriminelt nettverk. Det skriver Aftonbladet, uten å oppgi kilden til disse opplysningene.

Räddningstjänsten opplyser til avisa at bygningen undersøkes for mulig rasrisiko. Politiet opplyser at bygningen også har fått vannskader.

– Det hørtes ut som en bombe, forteller en person som bor i nærheten, til Expressen.

– Da jeg gikk ut på balkongen, kom en jente og sprang ut og ropte «hjelp meg».

Lette med helikopter

Eksplosjonen kunne også merkes i Rinkeby, som ligger et par kilometer unna.

– Det var veldig kraftig, og husene ristet litt, forteller en person som bor her.

Politiet har lett etter mistenkte med helikopter, men natt til tirsdag var ingen pågrepet i saken. Bombeeksperter ble sendt til åstedet, og bygget der eksplosjonen ble utløst, er evakuert.

De evakuerte har fått tilbud om å bo på en skole i nærheten. Rundt 25–30 personer ble evakuert, og mandag kveld var det uklart om de fikk returnere til boligene sine i løpet av natta.