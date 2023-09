Pro-russiske myndigheter: Avverget rakettangrep mot Krim

Guvernør Mikhail Razvozjajev skriver på meldingstjenesten Telegram at én rakett ble skutt ned mandag.

Ukraina hevder at en rekke høytstående russiske offiserer ble drept i et angrep mot Sevastopol fredag. Blant disse var angivelig kommandanten for den russiske Svartehavsflåten, som har sitt hovedkvarter i Sevastopol.

Disse opplysningene er ikke bekreftet av russiske eller uavhengige kilder.