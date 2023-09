Flere land tjente godt på høy oljepris i fjor. Oljenasjoner som Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar og Norge bør derfor bidra mer for å hjelpe fattige land å bekjempe klimaendringer, mener Brown.

– Disse produsentlandene har bokstavelig talt ikke gjort noe for å gjøre seg fortjent til disse uventede inntektene, sier Brown til BBC.

Han var statsminister for Labour mellom 2007 og 2010. Før det var han finansminister i ti år.

Som et oppspark til klimatoppmøtet i november tar han til orde for en rikingskatt for nasjoner som tjente på oljepriskrisen. I en kronikk i The Guardian utdyper han synspunktet sitt.

– De uventede inntektene har gitt energieksportører, som golfstatene og Norge, nær en billion dollar i inntjening fra salg til utlandet. Fiaskoen med å ikke gi tilbake en liten del av disse inntektene til verdens fattigste land er en av de største skandalene i vår tid, skriver han.

Han mener 270 milliarder kroner er en passende sum som oljenasjoner bør gi i klimahjelp til fattige land.