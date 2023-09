Trolig slutt på streik for manusforfattere i Hollywood

Etter fem lange dager med forhandlinger mellom Writers Guild of America (WGA) og Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som representerer blant annet Disney og Netflix, har partene blitt enige om en tre år lang kontrakt. Detaljene er ukjente.

Avtalen må godkjennes av styret og medlemmene i WGA før streiken offisielt er slutt. Avtalen som gjorde slutt på den forrige Hollywood-streiken i 2008, ble godkjent av 90 prosent av medlemmene i WGA.

Det er ikke inngått noen avtale mellom studioene og skuespillerne.