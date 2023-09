Nyhetsbyrå: Siciliansk mafialeder er død

61-åringen hadde tykktarmskreft. Han døde på sykehus sentralt i Italia, ifølge Ansa.

Denaro ble pågrepet i januar på en legeklinikk i Palermo der han fikk behandling for kreften under dekknavn. Han hadde kallenavnet Diabolik og var den mest ettersøkte personen i Italia. Han ble ansett som den mektigste skikkelsen i Cosa Nostra-mafiaen, som holder til på Sicilia.

Denaro ble dømt til livstid i fengsel in absentia i 2020 for medvirkning til to drap på politifolk, medvirking til et bestialsk drap på en tyster, samt medvirkning til tre bombeangrep i Firenze, Milano og Roma i 1993.

Ifølge politiet var han fortsatt i stand til å gi ordrer til mafiaen vest på Sicilia så sent som i september 2022. Han var den siste av tre beryktede mafiabosser som hadde vært på rømmen i mange tiår, ifølge politiet.