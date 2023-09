Scholz krever etterforskning av visum-skandalen i Polen

Scholz vil at anklager om at polske myndigheter skal ha visst om og sett gjennom fingrene med det som skjedde, skal etterforskes, skriver Financial Times.

Videre truer den tyske statsminister med å gjenopprette grensekontrollen for å hindre at papirløse flyktninger fra Polen strømmer inn i Tyskland. Scholz anklager polske myndigheter for å «vifte gjennom» flyktninger til Tyskland istedenfor å behandle asylsøknadene i Polen.

Saken har blitt rullet opp de siste ukene og går ut på at 250.000 Schengen-visum skal ha blitt solgt via polske konsulater til migranter fra Asia og Afrika siden 2021, i bytte mot bestikkelser på opp til flere titalls tusen kroner hver.

Den polske regjeringen har erkjent at hundrevis av visum ble solgt, men hevder at antallet var langt lavere enn det som er blitt anslått. Søndag anklagde regjeringen Scholz for å blande seg inn i polske anliggender i forkant av det kommende valget 15. oktober.