Ny skyteepisode i Uppsala – ingen skadd

Politiet ble varslet om hendelsen i Kvarngärdet-området rett før midnatt natt til søndag.

Innringerne fortalte om flere høye smell. Det er et hull i et vindu, og politiet tror det skyldes et skudd. Saken etterforskes som drapsforsøk og grovt våpenlovbrudd.

– Vi utelukker det ikke, men kan ikke konstatere at det kan være en del av den pågående konflikten i Uppsala, forteller Anders Holm, befal ved politiets operasjonssentral.

Den siste tids voldskriminalitet i Uppsala og Stockholm knyttes blant annet til en intern konflikt i den kriminelle gjengen kjent som Foxtrotnätverket.

Så langt denne måneden har det vært to drap bare i Uppsala. 7. september ble en kvinne i 60-årene drept i sin bolig. Politiet har bekreftet at hun var moren til et gjengmedlem.

Fem dager senere ble en 23 år gammel mann skutt og drept i en trappeoppgang i et boligområde. Mannen var nabo til et gjengmedlem og trolig et tilfeldig offer.