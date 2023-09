Eksplosjon ved hus sør for Stockholm

Meldingen om hendelsen i Glömsta kom rett etter klokka 2 natt til søndag.

En person er observert løpende fra stedet, opplyser politiet. Helikopter og hunder brukes i letingen. Den nasjonale bombegruppa var natt til søndag på stedet, i tillegg til at politiet gjorde tekniske undersøkelser. Trafikken i området kan ifølge politiet påvirkes av sperringene på stedet.

Saken etterforskes som allmennfarlig skadeverk.

Den siste tiden har det vært flere drap og voldssaker i områdene rundt Stockholm og Uppsala. En del av sakene knyttes til en intern konflikt i den kriminelle gjengen kjent som Foxtrotnätverket. Blant de drepte er flere gutter i tenårene.

Huddinge ligger et par mil sørvest for Stockholm og inngår i Stockholms län. Natt til torsdag var det en eksplosjon i et rekkehusstrøk i kommunen.