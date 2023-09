Få russerne som vil unngå krigstjeneste, får tysk asyl

Motivasjonen for svært mange i denne gruppen er å unngå å bli mobilisert til krigstjeneste i Ukraina.

Over 1500 av søknadene er behandlet så langt, opplyser det tyske innenriksdepartementet. Departementet gir ut opplysningene som svar på en forespørsel fra parlamentarikeren Clara Bünger fra venstrepartiet Die Linke.

De fleste tilfellene avvises fordi et annet EU-land har ansvaret for å behandle søknaden. EUs regler innebærer at asylsøkere må fremme søknaden sin i det første EU-landet de registreres i. Unntak gis bare i sjeldne tilfeller.