– Jeg vil fortelle president Zelenskyj at han aldri må fornærme polakker igjen, slik som han gjorde her om dagen under sin opptreden i FN, sier Morawiecki ifølge det polske nyhetsbyrået PAP.

Den siste tiden har landene havnet i en bitter kornkonflikt. EU-kommisjonen besluttet nylig å ikke utvide forbudet mot ukrainsk kornimport som gjaldt Polen, Ungarn, Slovakia, Romania og Bulgaria.

Polen, Slovakia og Ungarn bestemte seg da for å gå sin egen vei og selv innføre restriktive tiltak. Zelenskyj uttalte da i FNs hovedforsamling at enkelte land bare later som de viser solidaritet med Ukraina.

Den uttalelsen falt ikke i god jord hos Morawiecki, som i et TV-intervju tidligere i uken sa at Polen ikke lenger vil sende våpen til ukrainerne.

Uttalelsen ble senere dysset ned av Polens president Andrzej Duda og en talsmann for myndighetene, som sa landet kommer til å fullføre leveranser av ammunisjon og våpen de allerede har avtalt med Ukraina.

Flere eksperter har vist til at konflikten fremstår mer alvorlig enn den faktisk er, og har antydet at Morawiecki bruker saken for å fjerne fokus fra en pinlig visumskandale før valget i Polen 15. oktober.