Seks omkom i brann på golfball-fabrikk i Taiwan

Brannen startet fredag kveld og ble slukket lørdag morgen. Over 100 mennesker ble skadd, de fleste av dem arbeidere.

En brannbetjent og tre andre personer er savnet. Politiet har satt i gang en etterforskning for å finne årsaken til brannen.

En tjenestemann i Pingtung brannvesen sier til lokale medier at kjemisk peroksid lagret inne i fabrikken kan ha vært årsaken til brannen og eksplosjonene.

Flere personer ble ifølge politiet fanget inne på grunn av eksplosjonene, som førte til at en del av fabrikktaket kollapset.

Taiwans president Tsai Ing-wen besøkte stedet lørdag morgen og ga sine kondolanser til ofrenes familier.

– Jeg vil takke alle for det harde arbeidet dere har lagt ned, sa hun til nødetatene på stedet.

Tsai stoppet også ved likhuset for å vise respekt for ofrene og besøkte skadde på et sykehus.