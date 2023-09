Trudeau: Canada delte informasjon om drap med India

De to landene har for tiden et svært anstrengt forhold etter drapet på sikh-lederen og aktivisten Hardeep Singh Nijjar, som var canadisk statsborger. Blant annet har landene utvist hverandres diplomater.

– Canada har delt de troverdige beskyldningene som jeg snakket om mandag, med India. Det gjorde vi for mange uker siden, fortalte statsminister Justin Trudeau på en pressekonferanse fredag.

Hardeep Singh Nijjar ble skutt og drept utenfor sikh-tempelet i Surrey i provinsen British Columbia 18. juni i år. Han var en sterk tilhenger av et uavhengig sikh-land, omtalt som Khalistan, nordvest i India.

Indiske myndigheter nekter for å ha noe med drapet å gjøre.