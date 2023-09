Eksplosjon ved bolig nær Stockholm

Meldingen om hendelsen kom klokka 23.44 fredag kveld. Ifølge politiet har «noe» eksplodert utendørs og ført til mindre skader på et hus.

Området var natt til lørdag avsperret mens bombe- og krimteknikere arbeidet på stedet. Politiet er i gang med en rundspørring for å sjekke om folk har sett eller hørt noe.

Samme sted som natten før

– I søket etter gjerningspersonen brukes politihelikopter og politihunder, skriver politiet.

Saken etterforskes som allmennfarlig skadeverk.

Ifølge Expressen rykket politiet natt til fredag ut til den samme adressen etter melding om en mistenkelig gjenstand.

Bombegruppa ble tilkalt og uskadeliggjorde gjenstanden. Også denne saken etterforskes som allmennfarlig skadeverk, men politiet har overfor Expressen ikke ønske å kommentere hva som ble funnet.

– Har vært der igjen

Overfor nyhetsbyrået TT vil pressetalsperson Towe Hägg i politiet ikke opplyse om eksplosjonen sent lørdag var rettet mot det samme huset. Politiet opplyste imidlertid at området var blitt gjennomsøkt for eventuelle andre gjenstander.

– Vurderingen er at noen har vært der igjen, sier Hägg.

Den siste tiden har det vært flere drap og voldssaker i områdene rundt Stockholm og Uppsala. En del av sakene knyttes til en intern konflikt i den kriminelle gjengen kjent som Foxtrotnätverket.

Blant de drepte er flere gutter i tenårene.