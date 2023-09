Italias «politiske brannslukker» er død

Meldingen om dødsfallet kommer fra statsminister Giorgia Melonis kontor fredag.

Napolitano ble president i 2006 og ble siden gjenvalgt til enda en sjuårsperiode i 2013, noe som ikke hadde hendt i Italia tidligere. Men bare to år senere gikk han av, med henvisning til sin høye alder.

I Italia har presidenten stort sett en seremoniell rolle, med snorklipping, taler og godkjenning av nye regjeringer som de viktigste arbeidsoppgavene.

Napolitano, som ble kjent som «kong Giorgio» inntok imidlertid en ledende rolle da gjeldskrisen rammet Italia i 2011. Noen italienere mener at han har æren for at Italia ikke ble rammet av en økonomisk kollaps. Andre mener han gikk langt ut over mandatet han hadde som president.