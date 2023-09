Ukraina sier Russland har begynt «energiterroren» før vinteren

Forrige vinter var millioner av ukrainere over lengre perioder gjennom vinteren uten strøm, varme og vann. Torsdag angrep igjen Russland infrastruktur for strøm over hele landet.

– Vi ser nå at energiterroren for denne vintersesongen allerede har begynt. Det har vært angrep på regionale kraftstasjoner de siste to ukene, sa statsministeren under et seminar i Kyiv fredag, ifølge nyhetsbyrået Interfax-Ukraine.

De mange angrepene fra Russland forrige vinter har tvunget Ukraina til å styrke luftforsvaret sitt, med støtte fra vestlige allierte.

– Vi er mye bedre forberedt og sterkere enn vi var i fjor. Vinteren blir naturligvis vanskelig, men nå forstår vi hva fienden forbereder, og hvilke trusler og utfordringer vi kommer til å møte, sier Shmygal.

Minst to personer ble drept og over 20 såret i angrepene mot seks ukrainske byer torsdag.

I fjor kalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj angrepene på strømnettet er en forbrytelse mot menneskeheten. Mer penger til luftvern er en hovedprioritet når han denne uka er i USA for å møte amerikanske politikere.