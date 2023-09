Ukrainske myndigheter tok på seg ansvaret for angrepet i en uttalelse.

– Rundt klokka 12 22. september gjennomføre det ukrainske forsvaret et vellykket angrep mot hovedkvarteret til den russiske Svartehavsflåten i det midlertidig okkuperte Sevastopol, skriver den ukrainske hærens kommunikasjonsavdeling på sin Telegram-kanal.

Den russisk-innsatte guvernøren i regionen, Mikhail Razvozjajev, skrev på Telegram tidlig fredag ettermiddag at bygget var truffet av minst en rakett.

Senere meldte det russiske forsvarsdepartementet at en tjenestemann er savnet etter angrepet. Meldingen ble lagt ut på Telegram. Myndighetene hevder også at de skjøt ned fem raketter. De har ikke opplyst om andre skadde.

Se video: Dramatiske bilder fra frontlinjen

– Ikke skadde i området

Guvernøren skriver at en rekke brannmannskaper ble sendt til stedet for å drive slukking. Han melder også at vrakgods fra raketten har falt ned nær Lunatsjarskij-teateret i byen.

– Foreløpig informasjon tyder på at den sivile infrastrukturen rundt hovedkvarteret ikke ble ødelagt. Folk som befant seg på gata i nærheten, pådro seg ikke skader, skriver Razvozjajev i en oppdatering på Telegram ved 14-tida.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass ble en rekke ambulanser sendt til stedet.

Beboere i området ble bedt om å holde seg unna stedet, da det en periode var frykt for flere angrep. Brukere i sosiale medier har postet bilder og videoer som viser kraftige røykskyer på stedet.

Flere angrep

Ukraina har gjennomført en rekke angrep med droner og raketter i området de siste ukene. Forrige uke traff de et russisk landingsfartøy og en ubåt som kan bære krysserraketter, i en tørrdokk i Sevastopol.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) konkluderte nylig med at ukrainske styrker har ødelagt et avansert S-400 luftvernsystem på Krim, samt skadd et annet system av samme type.

ISW mener dette tyder på at det er systematiske og taktiske problemer med det russiske luftvernet på den okkuperte halvøya.