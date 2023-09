Påstanden kommer fra journalisten Mehmet Güc, som har undersøkt koblinger mellom den tyrkiske staten og mafiaen siden 90-tallet.

Flere alvorlige voldshendelser i Sverige den siste tiden knyttes til en intern konflikt i Foxtrot-nettverket, som ledes av Majid.

Majid fikk tyrkisk statsborgerskap etter at han forlot Sverige i 2018. Det skulle ikke vært mulig, mener Güc.

– Den tyrkiske etterretningstjenesten MIT har veldig, veldig god kontroll på området som han kommer fra. Det er nesten umulig at de ikke kjente til hans kriminelle bakgrunn ettersom han er kurder og kommer fra Irak, sier han.

Ifølge tyrkiske medier bor Majid i et eksklusivt strøk i Istanbul. Det tolker Güc som at han ikke gjemmer seg fra tyrkiske myndigheter. Han trekker også fram Aftonbladets avsløring om at Majid skal ha fått tilgang på hemmelige politirapporter om seg.

– Alt dette tyder på at han har kontakter på svært høyt nivå i politiet i Istanbul og i innenriksdepartementet, sier Güc.

Ifølge SVT risikerer Majid å miste sitt tyrkiske statsborgerskap på grunn av dokumentforfalskning.