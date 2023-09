Den omstridte politikeren var president Emmanuel Macrons fremste konkurrent under valget i april 2022. Hun var fram til i fjor leder av partiet Nasjonal samling, som tidligere het Nasjonal front.

I april i fjor anklaget korrupsjonsjegere i EU Le Pen for millionunderslag under hennes tid som EU-parlamentariker. Påtalemyndigheten i Paris startet sin gransking i 2016.

Le Pen er mistenkt for å ha brukt EU-midler til å lønne to av sine politiske medarbeidere: partiets sekretariatsleder Catherine Griset og livvakten Thierry Legier. Le Pen satt i EU-parlamentet fra 2004 til 2017.

Nekter å betale tilbake

Høyre-politikeren avviser påstanden om misbruk av EU-midler, men har gått langt i å erkjenne at de to personene jobbet for henne som EU-politiker. Partiet mener at saken bygger på en misforståelse om hvordan representanter i EU-parlamentet arbeider og hvordan de kan ansette medarbeidere.

Le Pen nektet å tilbakebetale 339.000 euro som hun fikk fra parlamentets lønnskontor. Representanter får midler til å dekke utgifter og ansette assistenter. Men disse pengene er ikke ment å dekke utgifter som påløper partiene i hjemlandet.

Risikerer fengsel og bot

Det er nå opp til franske forhørsdommere å bestemme om saken skal bringes inn for retten.

Påtalemyndigheten i Paris opplyser at strafferammen for Le Pen, hvis hun blir kjent skyldig, er ti års fengsel, en bot på 1 million euro og forbud mot å bli valgt til en offentlig stilling i ti år.