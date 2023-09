Kinas president Xi Jinping vil inngå strategisk partnerskap med Syria

Den statlige kringkasteren CCTV meldte at president Assad først er i Beijing for deretter å overvære åpningen lørdag av de 19. asiatiske idrettslekene i Hangzhou.

– Vi kunngjør i fellesskap opprettelsen av et strategisk partnerskap mellom Kina og Syria, en viktig milepæl i det tosidige forholdet mellom våre to land. Vårt vennskap har tålt endringene som er skjedd i det internasjonale samfunnet og er blitt styrket over tid, sa Xi under møtet med Assad, alt ifølge CCTV.

En kort videosekvens viser at de to lederne satt overfor hverandre ved et stort rektangulært bord og at de begge hadde med ni medarbeidere, benket på hver side i fallende orden. Flaggene fra de to land ble omhyggelig stilt opp med et stort kinesisk maleri som bakgrunn.

Assad innledet torsdag sitt første offisielle besøk til Kina på nesten 20 år. Dagsordenen for møtet med president Xi er ikke kjent, men Assad forsøker å få økonomisk hjelp til gjenoppbygging av Syria etter alle årene med borgerkrig.

Utenriksdepartementet i Beijing sa torsdag at besøket vil ta forholdet mellom de to land til et nytt nivå.

– Kina og Syria har et langvarig og dypt vennskap, sa departementets talsmann Mao Ning på en presseorientering.