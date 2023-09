De hevder at faren for gressbrann er den største på to tiår.

Landet har 190.000 frivillige brannmannskaper som står klare til å bistå. Mange er i gang med å rydde i bushen for å fjerne brennbart materiale.

Den forrige skogbrannsesongen som var ille, var i 2019–2020. Da døde 33 mennesker og millioner av dyr og tusenvis av bygninger ble slukt av flammene. Brannsesongen fikk klengenavnet «den svarte sommeren»

– Det er skremmende hvis 2019–20 blir normen. Jeg vet ikke hvordan man skal takle det på årlig basis, sier Andy Hain, en frivillig i brannvesenet sørøst i landet.