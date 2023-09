Tonnevis av sand hentes opp av havet – FN advarer om alvorlige miljøkonsekvenser

FNs miljøprogram (UNEP) har i høst lansert den første globale dataplattformen noensinne om sedimentutvinning i marine miljøer. Organisasjonen advarer om at omfanget av mudring vokser, med alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet.

Marine sedimenter, som sand, grus og mineraler fra havbunnen, brukes til en rekke formål. FN fastslår at verdenssamfunnet er avhengig av sand som byggemateriale, for å lage alt fra skoler, sykehus og veier til vannkraftdammer, solcellepaneler og glass.

Dramatisk økning

Men utvinningsaktiviteten har vist en dramatisk økning, blant annet i Nord-Atlanteren, inkludert i Østersjøen og Nordsjøen. Utvinningen økte fra noen hundre tusen kubikkmeter årlig på begynnelsen av 1970-tallet til millioner på 1990-tallet, og hundrevis av millioner de siste årene, ifølge Det internasjonale havforskningsrådet.

Pascal Peduzzi, som leder UNEPs analysesenter GRID-Genève, mener omfanget av miljøpåvirkninger av mudring og andre aktiviteter er alarmerende.

Han peker på de negative følgene på så vel som vannkvalitet, støypåvirkning for sjøpattedyr og på det biologiske mangfoldet.

Kunstig intelligens

Den nye dataplattformen, Marine Sand Watch , bruker kunstig intelligens (KI) for å spore og overvåke mudringsaktiviteter av sand, leirer, silt, grus og stein i marine miljø over hele verden.

Det benyttes såkalte Automatic Identification System (AIS)-signaler for skip kombinert med KI for å identifisere operasjonene til mudringsfartøy, spesielt i Nordsjøen og langs østkysten av USA.

– Signalene som sendes ut fra fartøyene, viser bevegelsene til hvert skip på planeten, forteller Peduzzi til nyhetsbyrået AFP. Bruk av KI gjør det mulig å analysere den enorme mengden av data som samles inn.

Prosessen er fortsatt i startfasen, og så langt er det bare rundt 50 prosent av fartøyene som overvåkes.

50 milliarder tonn

Rundt 50 milliarder tonn sand og grus brukes av verdenssamfunnet hvert år. Mellom fire og åtte milliarder tonn stammer fra verdens hav og sjøer.

Sand spiller dessuten også en viktig miljørolle, blant annet for å beskytte kystsamfunnene mot stigende havnivåer.

FN har i dag ikke den hele oversikten, men Peduzzi sier det er klart at disse aktivitetene ikke bremser opp, men snarere pågår i enormt omfang.

Han advarer om at menneskelig aktivitet nærmer seg den naturlige påfyllingshastigheten på 10–16 milliarder tonn sediment som skylles ut i verdenshavene hvert år.

Ikke bærekraftig

Selv om vippepunktet ikke er nådd på globalt nivå, advarer FN om at det noen steder utvinnes mer og raskere enn det fylles på.

Nordsjøen, Sørøst-Asia og østkysten av USA er blant områdene med den mest intense marine mudringsaktiviteten.

Kina, etterfulgt av Nederland, USA og Belgia har de største mudringsflåtene, opplyser Arnaud Vander Velpen, fagekspert tilknyttet GRID-Genève.

Gigantiske støvsugere

Peduzzi beskriver utvinningsfartøyer som gigantiske støvsugere, som renser og svekker livet på havbunnen. Dette fører til at mikroorganismer forsvinner og at det biologiske mangfoldet trues.

FN håper at den nye plattformen vil føre til diskusjoner med bransjen og at bedrifter vil bli presset til å bevege seg i en mer miljøvennlig retning.

UNEP understreker at det er et presserende behov for bedre forvaltning av marine sandressurser. Dette gjelder også sjøgruvedrift. Organisasjonen peker på at det i dag er svært varierende praksis og regelverk globalt og tar til orde for at det må komme på plass internasjonale regler for mudringsteknikker.