Tunisisk tegner pågrepet etter karikatur av statsministeren

Tegnerens advokat Anas Kadoussi opplyser at den tunisiske påtalemyndigheten har beordret pågripelsen.

– Politiet avhørte han i timevis uten at det var advokater til stede på mistanke om fornærmelser gjennom sosial nettverk, gjennom tegneserier som gjør narr av statsministeren, forteller Kadoussi.

Ifølge advokaten risikerer tegneren ett års fengsel dersom han blir dømt.

Omrane er velkjent for sine satiretegninger av president Kais Saied. For to år siden tok Saied så godt som all makt i landet da han stengte nasjonalforsamlingen. Opposisjonen har betegnet dette som et kupp.

Innenriksdepartementet i det nordafrikanske landet har ikke ønsket å kommentere saken overfor Reuters.