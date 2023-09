Sverige: Grønne partier raser mot budsjettforslag

– Regjeringen skal gjøre et arbeid som minsker utslippene. Gjør man det stikk motsatte, er det lovbrudd. Da må vi bruke de kraftigste verktøyene vi har, sier Rickard Nordin fra Centerpartiet.

I november skal regjeringen etter planen legge fram en klimahandlingsplan. Hvis ikke den legger opp til utslippsfall, truer Nordin med mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari.

Reduserte drivstoffavgifter er en del av budsjettforslaget til den borgerlige svenske regjeringen, ledet av statsminister Ulf Kristersson.

Regjeringens egne beregninger viser at avgiftskuttet vil føre til økte utslipp de neste årene. Og med dagens politikk ligger ikke Sverige an til å nå utslippsmålet for 2030 og heller ikke målet om såkalt netto nullutslipp i 2045.

– En klimakatastrofe, mener Miljöpartiet om forslaget til statsbudsjett.

Sverigedemokraterna, regjeringens støtteparti i Riksdagen, er imidlertid godt fornøyd.

– Det blir billigere å fylle tanken, fastslo Oscar Sjöstedt fra Sverigedemokraterna under en debatt i Riksdagen nylig.