– Tiden er inne for meg til å innta en ny rolle, sier han i en uttalelse til Fox News.

Han går formelt av i november, og sønnen Lachlan kommer til å ta over etter ham som styreleder i begge selskapene.

Han forsikrer om at han er ved god helse og at han fortsatt skal holde et øye med bransjen. Det står også bra til med selskapene han har ledet, sier han.

– I hele mitt yrkesaktive liv har jeg daglig vært engasjert i nyheter og ideer, og det kommer ikke til å forandre seg, uttaler han.

Gjennom 70 år har Murdoch bygd opp et av de største medieimperiene i verden, som blant annet består av The Sun og The Times i Storbritannia og Wall Street Journal og New York Post i USA. Murdoch skal gå over i den symbolske rollen «styreleder emeritus».

– Jeg er virkelig stolt av det vi har oppnådd sammen gjennom disse tiårene, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Murdoch har stått i en lang rekke kontroverser. Under hans ledelse er medier blant annet anklaget for avlytting av telefoner til kjendiser og politikere. Flere av avisene hans er anklaget for å være talerør for ytterliggående tankegods.

Arvtaker Lachlan Murdoch er selv 52 år gammel.

– Vi takker Robert Murdoch for hans visjon og næringsånd, hans prinsippfaste bestemthet og den varige arven han etterlater seg, sier Lachlan i uttalelsen.