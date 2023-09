– Det er ingen grenser for våre felles muligheter, sa Charles på plettfri fransk i en tale i den franske senatet, som er overhuset i nasjonalforsamlingen.

Talen, der kongen også hyllet sin avdøde mor dronning Elizabeth, ble mottatt med begeistring og stående applaus.

For tiden er Charles på et tre dages besøk i Frankrike. De to landene har hatt mang en stridighet oppigjennom, men kongen vil gjerne knytte landene tettere sammen.

– Det er derfor vi må bejuble og ta vare på vår «entente cordiale». Vi må gjøre det for kommende generasjoner, sa han.

«Entente cordial» var et samarbeid fra tidlig på 1900-tallet som satte en stopper for militær rivalisering mellom Frankrike og Storbritannia.

Charles' tale var historisk ettersom det var første gang en britisk monark talte i Senatets hovedsal, der representanter fra både overhuset og underhuset var til stede.

Han tok også til orde for et styrket klimasamarbeid og for felles kamp mot ulikhet. Han mener landene må stå sammen mot antidemokratiske strømninger og Russlands krigføring.

– På ny må vi styrke vårt vennskap, så det er klart for utfordringene i det 21. århundre, sa han.