Lasteskip med ukrainske korn framme i Tyrkia

Lasteskipet «Resilient Africa» er lastet med 3000 tonn korn, ifølge myndighetene i Ukraina. Torsdag seilte skipet inn i Bosporosstredet mellom Svartehavet og Middelhavet.

Skipet ble lastet i havnebyen Tjornomorsk sør for Odesa. Det er det første skipet som seiler i den midlertidig humanitære korridoren langs nordvestkysten av Svartehavet for å ta seg til og fra ukrainske havner. Ukraina meldte at de opprettet korridoren i forrige måned.

Russland trakk seg fra kornavtalen i slutten av juli og har i flere uker gjennomført hyppige angrep mot ukrainske havner.