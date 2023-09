Massivt russisk angrep mot minst seks ukrainske byer

I morgentimene torsdag kom meldingen om at to personer er drept i Kherson, sør i Ukraina, en by som lenge var okkupert av russiske styrker, men som ble frigjort etter harde kamper tidligere i år.

Guvernør Oleksandr Prokudin sier at de to personene ble drept da en boligblokk ble truffet. Fem personer ble i tillegg såret, oppgir han.

Niårig jente skadd

I Kyiv førte angrepene til at vann og strøm ble borte i flere bydeler i en periode, og minst sju personer ble såret, deriblant ei ni år gammel jente, ifølge ordfører Vitalij Klitsjko.

De som ble såret, skal ha blitt truffet av vrakrester fra droner som ble skutt ned av det ukrainske luftforsvaret.

– Kyiv overlevde ytterligere et nattangrep fra russiske barbarer, skriver ordføreren på Telegram.

Flere andre byer

Det meldes også om eksplosjoner i andre deler av landet, som Kharkiv, Tsjerkasy, Rivne, Lviv, Ivano-Frankiv og Khmelnytskyj.

Kharkiv i nordøst ble truffet minst seks ganger, og sivil infrastruktur ble ødelagt, ifølge en lokal guvernør. To personer er sendt til sykehus.

I Tsjerkasy sentralt i landet ble sju personer såret, ifølge Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko. Angrepene rammet også en industrisone i Lviv helt vest i landet, samt byen Rivne i nordvest.