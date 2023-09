I en tale onsdag bekreftet Sunak at forbudet mot nye fossilbiler utsettes fra 2030 til 2035, slik BBC tidligere har rapportert.

I tillegg sa statsministeren at det ikke kommer noe forbud mot olje- og gassleting i den britiske delen av Nordsjøen. Han vil heller ikke innføre nye avgifter for å få folk til å fly mindre.

Videre ønsker Sunak ikke å tvinge folk til å kvitte seg med gassbasert oppvarming av boliger. Han vil gi britene mer tid til å bytte til varmepumper.

Storbritannia importerer hvert år store mengder naturgass fra Norge.

Kritikere har anklaget Sunak for å svekke Storbritannias klimapolitikk. I talen forsikret han at målet om såkalt netto nullutslipp i 2050 ligger fast – og at han vil delta på klimatoppmøtet i Dubai senere i år.

Statsministeren holdt talen samtidig med et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York. I likhet med Norge har Storbritannia ikke fått taletid her. Kun land med planer om å skjerpe sine klimamål er invitert til å tale på møtet.