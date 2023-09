Putin skal besøke Kina i oktober

Det sier Putin etter å ha møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Moskva onsdag. Utenriksministeren er for tiden på et firedagers besøk i Russland. Det oppgis ingen konkret dato for det kommende Kina-besøket.

Russland og Kina samarbeider om ideen om et stort Eurasia, sier Putin, som understreker at det såkalte Belte-vei-initiativet er en viktig del av dette. Prosjektet er en storstilt infrastrukturplan som skal utvide Kinas rolle i verdenshandelen og skaffe landet økt politisk innflytelse.

Etter at Russland invaderte Ukraina, har Putin lent seg mot Kina hvor de har solgt mer energi og styrket samarbeidet om felles militærøvelser.

Kina har inntatt et relativt nøytralt standpunkt vedrørende krigen i Ukraina. De har imidlertid fordømt de vestlige sanksjonene mot Russland, samt anklaget Nato og USA for å ha fremprovosert Russlands invasjon.