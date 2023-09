Kevin McCarthy med kraftig advarsel til republikanerne

Kevin McCarthy, som hadde en historisk vanskelig vei til å bli leder i Representantenes hus i januar, har de siste månedene vært på kant med de høyreorienterte fløyene, og Trump-støttende medlemmer har uttrykt misnøye med hans lederskap.

Representanten Matt Gaetz fra Florida var en av dem som truet med å avholde daglige avstemninger for å avsette McCarthy som leder dersom visse krav ikke ble innfridd.

Hver eneste dag

– Jeg reiser meg i dag for å gi beskjed: Mr. Speaker, du har ikke overholdt avtalen som gjorde det mulig for deg å påta deg denne rollen. Veien videre for Representantenes hus er enten å få deg til å overholde avtalen umiddelbart, eller å avsette deg i henhold til et forslag om å forlate formannskapet, sa Gaetz.

– Så enten kommer vi til å få McCarthy til å etterkomme kravene, eller så kommer vi til å begynne å stemme over begjæringer om å avsette, og vi kommer til å gjøre det regelmessig. Jeg regner ikke med at de vil bli vedtatt umiddelbart. Men jeg tror at hvis vi må begynne hver eneste dag i Kongressen med bønn, trosbekjennelse og forslaget om avsetting, så får det være slik, fortsatte Gaetz.

Blant kravene Gaetz har nevnt, er offentliggjøring av sikkerhetsopptakene fra stormingen av kongressen den 6. januar 2021, avstemninger om tidsbegrensning for mandater, stevning av Hunter Biden og en raskere riksrettsprosess mot president Joe Biden , skriver Newsweek.

McCarthy, som ønsker å få støtte fra sin splittede fraksjon, kunngjorde nylig at han støtter en riksrettssak mot Biden, noe Gaetz avfeide som et «lite skritt».

Kommer ikke til å gå

Tirsdag tok Manu Raju, kongresskorrespondent for CNN, til X, tidligere Twitter, for å viderebringe en streng uttalelse fra McCarthy der han advarte om at han ville bli sittende dersom Gaetz' forsøk på å avsette ham skulle lykkes.

«Speaker McCarthy sier at han ikke kommer til å gå hvis Gaetz' forsøk på å avsette ham lykkes. Og han nektet for at han unngår å samarbeide med Demokratene om det midlertidige lovforslaget for å holde regjeringen åpen for å redde stillingen sin. Han sier at han går inn for det mest konservative resultatet. ‘Jeg gir meg ikke’, sa han til meg», skrev Raju.

Representantenes hus er i ferd med å utarbeide et lovforslag som skal holde regjeringen åpen etter den nåværende finansieringsfristen, som er 30. september. Hvis man ikke kommer frem til en avtale innen da, vil regjeringen bli stengt ned.

Flere fremtredende «MAGA-republikanere» har den siste tiden diskutert hvilke krav de skal stille til lovforslaget.

Representanten Byron Donalds fra Florida la nylig frem et forslag om fortsatt finansiering av regjeringen, men Gaetz hadde innvendinger mot at forslaget fortsatt skulle finansiere spesialrådgiver Jack Smiths etterforskning av tidligere president Donald Trump, mens representanten Marjorie Taylor Greene fra Georgia argumenterte for at det også ville gi fortsatt støtte til Ukraina.