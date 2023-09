Polen truer med importforbud for flere varer fra Ukraina

Polens statsminister Mateusz Morawiecki kom med advarselen onsdag etter at Ukrainas visehandelsminister Taras Kachka opplyste til polske medier at de vil innføre et forbud mot polske produkter de neste dagene.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki advarer Ukraina. Foto: Reuters / NTB

– Jeg advarer ukrainske myndigheter. Dersom de eskalerer konflikten på denne måten, vil vi legge til flere produkter på forbudslista, sier Morawiecki til den polske TV-kanalen Polsat News.

Polen har nedlagt importforbud mot fire kornprodukter fra Ukraina etter at EUs midlertidige forbud mot import fra Ukraina til fem naboland opphørte fredag i forrige uke. Også Ungarn og Slovakia har innført slike ensidige importforbud.

Ukraina har på sin side gått til søksmål i Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å få kjent importforbudene ugyldige.