Ifølge etterretningstjenesten HUR ble sabotasjen gjennomført 20. september. «Ukjente sabotører» sto bak, skriver avisen Kyiv Independent , som siterer HUR.

Ifølge HUR etterforsker russiske myndigheter nå hvordan sabotører klarte å ta seg inn på den godt bevoktede flybasen, som ligger 25 kilometer nordøst for Moskva. Det skal ha vært et transportfly av typen An-148 og et overvåkingsfly av typen Il-20 som ble ødelagt. I tillegg fikk et annet An-148-fly som sto parkert i nærheten, mindre skader, ifølge HUR.

Videre ble et angrepshelikopter av typen Mi-28N, som «var aktivt involvert i å skyte ned droner over Moskva-regionen», påført store ødeleggelser, ifølge HUR.

Russiske myndigheter har flere ganger opplyst at ukrainske droner er blitt skutt ned over Moskva-regionen.