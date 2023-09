Biden ber verden stå ved Ukrainas side

– Russland tror at verden kommer til å gå lei og tillate dem å være brutale i Ukraina uten konsekvenser, sa USAs president.

Bidens tale til FNs hovedforsamling var et høydepunkt på hans tre dager lange besøk i New York. I talen viste presidenten til USAs støtte til Ukraina under hans ledelse. Med ham ved roret, kommer støtten til Ukraina til å stå ved lag, forsikret han.

– Om vi tillater at Ukraina blir delt opp, er uavhengigheten til noen nasjon trygg? Svaret er nei, konstaterte Biden.

Blant verdenslederne som var til stede, var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Biden fikk applaus da han sa at USA og dets allierte skal fortsette å støtte Ukrainas frihetskamp.

– Russland alene har ansvaret for denne krigen. Russland alene har makt til å få slutt på krigen umiddelbart.